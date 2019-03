Plastikowa epidemia - Greenpeace wskazuje winnych

Bieszczady • Greenpeace

olski oddział Greenpeace happeningiem na Placu Zamkowym w Warszawie zainicjował dziś kampanię #ToChybaTwoje?, której celem jest nakłonienie koncernów, mających największy udział w wykorzystaniu plastiku jednorazowego użytku, do wzięcia odpowiedzialności za produkowane przez siebie plastikowe odpady.

Greenpeace/Agata Grzybowska

Aktywistki i aktywiści Greenpeace zaprezentowali dziś na Placu Zamkowym w Warszawie duże wydruki zdjęć, na których sportretowane są osoby w znanych z walorów przyrodniczych miejscach Polski. Każda z nich trzyma w ręku zużyte opakowanie po produkcie jednej z dużych korporacji. Towarzyszy im retoryczne pytanie: “to chyba twoje?”, skierowane do koncernów: Coca Cola, PepsiCo, Mars, Ferrero, Colgate-Palmolive, Johnson and Johnson, Nestle i Unilever.



- W ciągu ostatniego roku Coca Cola wyprodukowała 3 mln ton plastikowych śmieci, Nestle 1,7 mln ton, Unilever 610 tysięcy ton. Świat, w którym żyjemy, jest dotknięty plastikową epidemią. Bez podjęcia działań na rzecz zmniejszenia ilości plastiku jednorazowego użytku przez firmy w największym stopniu odpowiedzialne za wprowadzenie ich na rynek, nie da się jej zwalczyć - powiedziała Magdalena Figura z Greenpeace.



Tatry • Greenpeace/Krzysztof Sienkiewicz

Bałtyk • Greenpeace

Eksperci szacują, że do dziś wyprodukowano ponad 8 mld ton plastiku. Jednocześnie w skali całego świata zaledwie 9 procent plastikowych odpadów trafiło do recyklingu. Tymczasem zgodnie z prognozami międzynarodowych koncernów produkcja plastiku ma wzrosnąć o 40% w kolejnym dziesięcioleciu.- Przez lata wpajano nam, że nawyki konsumenckie, recykling oraz lepsze zagospodarowanie odpadów stanowią odpowiedź na problem wszechobecnego plastiku. W tym czasie korporacje, nie biorąc na siebie wystarczającej odpowiedzialności, forsowały masową produkcję i promowały konsumpcję produktów jednorazowego użytku. Nadszedł czas, by korporacje wzięły odpowiedzialności za plastikową epidemię. Firmy powinny udostępniać dokładne dane dotyczące ilości wykorzystywanych plastikowych opakowań, przedstawić konkretne plany zmniejszenia ich zużycia oraz zainwestować w nowe sposoby dostarczania produktów do klientów. Ponad 3 miliony osób z różnych stron świata podpisało już międzynarodową petycję Greenpeace w tej sprawie. Dziś dołączają do nich Polki i Polacy - dodaje Magda Figura.Dziś ruszyła też petycja do prezesów największych korporacji wzywająca do ograniczenia plastiku jednorazowego użytku.Raport Fundacji Ellen MacArthur o działaniach rządów i globalnych korporacji na rzecz zmniejszenia zużycia plastiku jest dostępny tutaj: https://newplasticseconomy.org/news/spring-2019-report